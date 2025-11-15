ഒപ്പം അഭിനയിക്കാനാവുന്ന സിനിമ വേണം, രജനീകാന്തിനും കൂടി ഇഷ്ടമാകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് സംഭവിക്കണം: കമൽഹാസൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
തലൈവര് 173 എന്ന ചിത്രത്തില് നിന്നും സംവിധായകന് സുന്ദര് സി പിന്മാറിയ വിഷയത്തില് പ്രതികരണവുമായി നടനും നിര്മാതാവുമായ കമല്ഹാസന്. സുന്ദര് സിയുമായി ഒരുമിച്ചുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഇനി സാധ്യതയില്ലെന്നും രജിനീകാന്തിന് കൂടി താല്പര്യമുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നും കമല്ഹാസന് പറഞ്ഞു. ഒരു വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
കമല്ഹാസന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രാജ് കമല് ഫിലിംസ് ഇന്റര്നാഷണലാണ് ഏറെ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രജനീകാന്തും കമല്ഹാസനും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ ചെയ്യാനിരുന്നത്. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സുന്ദര് സി പ്രൊജക്റ്റില് നിന്നും പിന്മാറുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങള് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമല്ഹാസന് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്.
സുന്ദര് സി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല. ഞാന് നിര്മാതാവ് കൂടിയാണ്. എന്റെ താരം സൂപ്പര് സ്റ്റാര് രജിനികാന്തിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അഭിനേതാക്കളെന്ന നിലയില് ഞങ്ങള് ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കായി മറ്റൊരു കഥ തേടുകയാണ്. കമല്ഹാസന് പറഞ്ഞു.