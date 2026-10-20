  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Jayaram gets trolled for his claim chottanikkara temple
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (12:39 IST)

കേരളത്തിൽ അഭിമാന'മുണ്ട്', തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ലുങ്കിമുണ്ട്: ജയറാം എളിമ സ്റ്റാറല്ല, ഇപ്പോൾ ക്ലെയിം സ്റ്റാറെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

Actor Jayaram
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (12:27 IST)
google-news
എയറിലാവുക എന്നത് ജയറാമിന് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. എവറെസ്റ്റ് കയറിയാലും താന്‍ ഏതെങ്കിലും മൊട്ടക്കുന്ന് കയറിയെന്ന ഭാവത്തില്‍ പറയാനുള്ള എളിമയായിരുന്നു ജയറാമിന്റെ വലിയ മുഖമുദ്ര. സലാം കശ്മീരിലെ ജയറാമിന്റെ വൈറലായ ട്രോള്‍ രംഗം ജീവിതത്തിലും പല തവണ താരം ആവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ എളിമ സ്റ്റാറെന്ന വിശേഷണവും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളും നിരവധി തവണ താരത്തിനേല്‍ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
 
 എന്നാലിപ്പോള്‍ വീണിടം വിഷ്ണുലോകമാക്കുന്ന ജയറാമിന്റെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റര്‍ജിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. തമിഴ്നാട്ടില്‍ പോയാല്‍ പച്ച തമിഴനും കേരളത്തിലെത്തിയാല്‍ തനി മലയാളിയുമാകാനുമുള്ള പ്രത്യേക സിദ്ധി താരത്തിനുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയാല്‍ താന്‍ ജനിച്ച്, ഓടികളിച്ച് വളര്‍ന്ന മണ്ണ് തമിഴ്നാടും തമിഴനുമെല്ലാമായി ജയറാം മാറും. കാലൊന്ന് മാറ്റി കേരളത്തിലെത്തിയാല്‍ മലയാളിയാകും. കര്‍ണാടകയില്‍ പോയാല്‍ ജയറാം കര്‍ണാടകക്കാരന്‍ ആയി മാറുമെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നത്.
 
 കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമായി ജയറാം നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്രോളുകള്‍ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ സംസാരിക്കവെ താന്‍ കുംഭകോണത്ത് ജനിച്ച് വളര്‍ന്നതാണെന്ന് ജയറാം പറഞ്ഞിരുന്നു.എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കേരളത്തിലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തെ പറ്റിയും ഇതേ കാര്യമാണ് ജയറാം ആവര്‍ത്തിച്ചത്. ഇതാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ട്രോളുകള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 
 അതേസമയം ജയറാമിന്റെ എളിമയും ഭവ്യതയുമെല്ലാമാണ് ഈ ട്രോളുകള്‍ക്ക് ശരിക്കും കാരണമെന്ന് ജയറാമിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നു. ജയറാമിന്റെ അമ്മ തമിഴ് ബ്രാഹ്‌മണ സ്ത്രീയാണ്. അമ്മയുടെ വീട് കുംഭകോണമാണ്. അച്ഛന്‍ പാലക്കാട്ടുക്കാരന്‍, അവര്‍ പെരുമ്പാവൂരിലാണ് സെറ്റില്‍ ചെയ്തത്. ഇടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ വീട്ടിലും നില്‍ക്കാമല്ലോ എന്നാണ് ജയറാമിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
തിങ്കൾ ടെസ്റ്റിൽ ഇടിഞ്ഞ് ജയിലർ 2; ഇന്നത്തോടെ 500 കോടി ഉറപ്പിക്കാം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 250 കോടി !

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അനാശാസ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം, സ്പാകളിലെ ബിനാമി ബിസിനസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന 'സർവ്വ'

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അനാശാസ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം, സ്പാകളിലെ ബിനാമി ബിസിനസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന 'സർവ്വ'നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആയുര്‍വേദ ചികിത്സാരംഗത്തിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനാശാസ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ആയുര്‍വേദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആന്റ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ (SARWA).

എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ

എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 3.75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ3.75 ലക്ഷം കസ്റ്റമര്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളാണ് ഡാര്‍ക്ക് വെബ്ബില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ തന്നെ 3,897 കസ്റ്റമര്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളില്‍ വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങളാണ് ചോര്‍ന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തുലാവർഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദവും, കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തുലാവർഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദവും, കേരളത്തിൽ അടുത്ത 4 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ, ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്തുലാവര്‍ഷത്തിനൊപ്പം ന്യൂനമര്‍ദ്ദവും രൂപപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തില്‍ അതിശക്തമായ മഴ. ഇന്ന് മുതല്‍ 4 ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. ഇന്ന് 5 ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇഡിയെ ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി, സതീശൻ സർക്കാരിനും വിമർശനം; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തടഞ്ഞു

ഇഡിയെ ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി, സതീശൻ സർക്കാരിനും വിമർശനം; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തടഞ്ഞുകേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാരിനെയും ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി. രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെ പിണറായി വിജയനെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ പരമോന്നത കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. സിഎംആർഎൽ - എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കോടതി തടഞ്ഞു. കേസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.

വെനിസ്വേലന്‍ എണ്ണ കൂടുതല്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി റിലയന്‍സുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നു: മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ

വെനിസ്വേലന്‍ എണ്ണ കൂടുതല്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി റിലയന്‍സുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നു: മാര്‍ക്കോ റൂബിയോവെനിസ്വേലന്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസുമായി യുഎസ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു.