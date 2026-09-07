സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ നോക്കിനിൽക്കില്ല, സഭയിൽ കത്തിക്കയറി വിജയ്
സ്ത്രീകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്താല് നിയമം അതിന്റേതായ വഴിയെ പോകുമെന്നും ശക്ത്മായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് തൃഷയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ ദ്വയാര്ഥ പരാമര്ശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. സഭയില് ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയാണ് വിജയുടെ വിമര്ശനം.
VIDEO | Chennai: Addressing the Tamil Nadu Legislative Assembly Session, Chief Minister C. Joseph Vijay recalls 'humiliation' of former CM Jayalalithaa in the Assembly, says: "If anyone talks in a derogatory manner about women, stern action is assured."— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026
(Source: Tamil Nadu… pic.twitter.com/IYVPVNywzh
ഭരണഘടന നല്കുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളില് അമ്മമാരും സഹോദരിമാരുമുണ്ടെന്നും പൊതുവേദിയില് ഇത്തരം ദ്വയാര്ഥ വാക്കുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങള് കാണുന്നതെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.നിയമം പാലിക്കുന്നവര്ക്ക് പോലീസ് സുഹൃത്തും അല്ലാവര്ക്കും ശത്രുവുമായിരിക്കും. വിജയ് പറഞ്ഞു.