ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026
നസ്ലെന്റെ നായികയായി ഹന്‍സിക കൃഷ്ണ; എത്തുന്നത് അമൽ നീരദ് ചിത്രം 'ബാച്ചിലര്‍ പാര്‍ട്ടി 2'വിൽ

രേണുക വേണു| Last Updated: ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:49 IST)
അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിറ്റ് ചിത്രം 'ബാച്ചിലർ പാർട്ടി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം 'ബാച്ചിലർ പാർട്ടി D’EUX'ൽ നസ്ലെന്റെ നായികയായി ഹൻസിക കൃഷ്ണ എത്തുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. നടനും ബിജെപി നേതാവുമായ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ താരവുമാണ് ഹൻസിക. ബാലതാരമായി നേരത്തെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഹന്‍സിക നായികയായി എത്തുന്ന ആദ്യചിത്രമാണിത്. മുൻപ് സഹോദരി അഹാന കൃഷ്ണ അഭിനയിച്ച ലൂക്ക എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഹാനയുടെ ചെറുപ്പകാലം അവതരിപ്പിച്ചത് ഹൻസികയായിരുന്നു.

2012ലാണ് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി പുറത്തിയറങ്ങിയത്. പേരിലെ
'D’EUX' എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 'രണ്ട്' എന്നാണ്. നസ്ലെനും ഹൻസികക്കും പുറമെ ടൊവിനോ തോമസ്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, ഷറഫുദ്ദീന്‍, ശ്രീനാഥ് ഭാസി തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ഫഹദ് ഫാസില്‍ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസും അൻവർ റഷീദും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഉണ്ണി ആര്‍ ആണ് സംഭാഷണം. അപ്പു പ്രഭാകരന്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറുടേതാണ്.


