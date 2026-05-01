തെലുങ്ക് താരം ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് വിവാഹിതനായി; വധു കാവ്യ റെഡ്ഡി, ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ

തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രിയങ്കരനായ യുവതാരം ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് വിവാഹിതനായി. തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില് വെച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങില് കാവ്യ റെഡ്ഡിയാണ് ശ്രീനിവാസിന്റെ ജീവിതസഖിയായത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങുകള് തികച്ചും സ്വകാര്യമായിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖര് വരും ദിവസങ്ങളില് നടത്തുന്ന വിവാഹ സല്ക്കാരത്തില് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ലളിതമായ ചടങ്ങുകള്
ആഡംബര വിവാഹങ്ങള് പതിവായ സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തികച്ചും ലളിതവും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമായ ചടങ്ങുകളാണ് തിരുമലയില് നടന്നത്. പുലര്ച്ചെ നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം ദമ്പതികള് തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വര സ്വാമിയുടെ ദര്ശനം നടത്തി അനുഗ്രഹം തേടി. വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങള് താരം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞ താരത്തിന്റെയും പരമ്പരാഗത രീതിയില് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത വധുവിന്റെയും ചിത്രങ്ങള് ഇതിനോടകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.
ആരാണ് കാവ്യ റെഡ്ഡി?
പ്രശസ്തമായ ഒരു ബിസിനസ് കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള അംഗമാണ് കാവ്യ റെഡ്ഡി. സിനിമാ മേഖലയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാവ്യയും ശ്രീനിവാസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വീട്ടുകാര് നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഏറെ കാലത്തെ അടുപ്പത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്നത്.
തെലുങ്കിലെ പ്രമുഖ നിര്മ്മാതാവായ ബെല്ലംകൊണ്ട സുരേഷിന്റെ മകനായ സായ് ശ്രീനിവാസ് 'അല്ലുഡു ശ്രീനു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ആക്ഷന് ഹീറോ എന്ന പരിവേഷം നേടിയെടുത്ത താരം 'ജയ ജാനകി നായക', 'സീത', 'രാക്ഷസുഡു' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജനപ്രിയനായി. പ്രഭാസ് അഭിനയിച്ച 'ഛത്രപതി'യുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കിലൂടെ ബോളിവുഡിലും താരം സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.
താരത്തിന്റെ വിവാഹവാര്ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ആരാധകരും സഹപ്രവര്ത്തകരും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി. പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ശ്രീനിവാസിനും കാവ്യയ്ക്കും വലിയ വിജയങ്ങള് നേരാമെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ കമന്റുകള്.