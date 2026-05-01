Patriot Movie Social Media Reviews: പിടിച്ചിരുത്തുന്ന അവതരണം,മേക്കിംഗ് കൊണ്ട് അമ്പരപ്പിച്ച ആദ്യ പകുതി : ഞെട്ടിച്ച് പേട്രിയറ്റ്

Last Updated:
വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (11:47 IST)
Patriot Review: മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും 18 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം ഒന്നിക്കുന്ന 'പേട്രിയറ്റ്' തിയറ്ററുകളില്. രാവിലെ 9.15ന് തുടങ്ങിയ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫാഫ് കഴിയുമ്പോള് മികച്ച റിപ്പോര്ട്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ സംവിധായകനും മമ്മൂട്ടിയും അഭിമുഖങ്ങളില് വ്യക്തമാക്കിയത് പോലെ കൃത്യമായും കഥയുടെ മുകളില് രൂപീകരിച്ച സിനിമയായാണ് പെട്രിയറ്റ് വികസിക്കുന്നത്.
സാങ്കേതികമായി മികച്ചുനില്ക്കുന്ന സിനിമയുടെ അവതരണം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുതുമയുള്ള കാഴ്ചയാണ്. മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവര്ത്തകര്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറയില് മനുഷ് നന്ദന്റെ കൈയ്യൊപ്പ് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് കഥാപരിസരത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആദ്യപകുതി പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്. മികച്ച ഇന്റര് വെല്ലോടെ അവസാനിക്കുന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആകാംക്ഷ സമ്മാനിക്കാനും വിജയിക്കുന്നുണ്ട്.