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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (13:25 IST)

മുപ്പതുകളിൽ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ

30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവചക്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (13:11 IST)
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Women in 30s

30-കളിൽ സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പല മാറ്റങ്ങളും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഈ സമയത്തെ ഹോർമോൺ, ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെങ്കിൽ അത് പലരുടെയും ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാം. ഈ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ചില പൊതുവായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതാ:
 
ആർത്തവ ചക്രം
 
30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആർത്തവചക്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. കാലയളവുകളുടെ ദൈർഘ്യം, വേദന, ക്രമം എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചില സ്ത്രീകൾക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ ഭാരം കൂടിയതോ ഭാരം കുറഞ്ഞതോ ആയ ആർത്തവം അനുഭവപ്പെടാം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സമ്മർദ്ദം, ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ രോഗാവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ഒരു കാരണമായേക്കാം.
 
ഫെർട്ടിലിറ്റി
 
സ്ത്രീകൾക്ക് 30 വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ, ഫെർട്ടിലിറ്റി അളവ് ക്രമേണ കുറയുന്നു. മുട്ടകളുടെ അളവും ഗുണവും കുറയുന്നു. ഇത് അവരുടെ 20 വയസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗർഭധാരണം കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 30-കളിൽ പല സ്ത്രീകളും ഇപ്പോഴും വിജയകരമായ ഗർഭധാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. 
മെറ്റബോളിസം
 
30-കളിൽ മെറ്റബോളിസം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഇത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. പിന്നാലെ, ഈ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരഘടനയിലും കൊഴുപ്പ് വിതരണത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. ക്രമമായ വ്യായാമവും സമീകൃതാഹാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്താനും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയും.
 
എല്ലുകളിലെ മാറ്റം
 
30 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുന്ന സമയമാണിത്. ആവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം കഴിക്കുക, പതിവ് ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവ ദൃഢമായ എല്ലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. Also Read: ബെത്‌ലഹേമിലെ 'ചന്ദ്രലേഖ' റഫറൻസ്; എന്താണ് ശ്രീനിവാസനും നിവിനും പറഞ്ഞ 'സാത്തുക്കുടി'?
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