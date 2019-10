യുവാവിനെ ചുറ്റി സിംഹം നടക്കുന്നതും കുറച്ചുനേരം ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണം. 28കാരനായ ബിഹാർ സ്വദേശി രഹാൻ ഖാനാണ് സിംഹത്തിനു മുന്നിൽപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ സിംഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തുചാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



#WATCH Delhi: A man entered into enclosure of a at after climbing its metal grille. He was later brought out safely. DCP(Southeast)says "He's Rehan Khan, a 28-yr-old man from Bihar. He seems to be mentally unstable.He was immediately brought out without any injury" pic.twitter.com/t5n6bfPx7p