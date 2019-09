അഞ്ച് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ അക്ഷൻ ടീം അംഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സൈന്യം പുറത്തുവിട്ട രണ്ട് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ 5 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാം. പാകിസ്ഥാൻ പതാകകളും നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സേന പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.



#WATCH: foiled an infiltration attempt by a Pakistani BAT(Border Action Team) squad along the Line of Control in Keran Sector of Kupwara in the 1st week of Aug. Bodies of eliminated Pakistani Army regulars/terrorists along with equipment seen in video.#JammuAndKashmir pic.twitter.com/kXKsJskVs0