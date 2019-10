ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രോമോ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് വ്യോമസേന !

പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സേന എങ്ങനെയാണ് മറുപടി നൽകിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. മിറാഷ് 2000 വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുന്നതും ബലാക്കോട്ട് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ റഡാർ സൂം ഉപയോഗിച്ച് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതു പ്രൊമൊ വീഡിയോയിൽ കാണാനാകും.







ബലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന പാക് വിമാനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പോർ വിമാനങ്ങൾ നേരിടുന്നതും ഇന്ത്യം വ്യോമ സേനടെ അഭിമാനമായ മിഗ് 21 പോർ വിമാനവും പ്രോമോ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ പ്രോമൊ വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.





#WATCH showcases the story of the Balakot aerial strikes in a promotional video at the annual Air Force Day press conference by Air Force Chief Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria. pic.twitter.com/GBRWwWe6sJ