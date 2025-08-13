World Organ Donation Day : ലോക അവയവദാന ദിനം – മറ്റൊരു ജീവൻ മരണശേഷവും രക്ഷിക്കാം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (13:26 IST)
പ്രതിവര്ഷം ഓഗസ്റ്റ് 13നാണ് ലോകമെമ്പാടും ലോക അവയവദാന ദിനം (World Organ Donation Day) ആചരിക്കുന്നത്. അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണം വര്ധിപ്പിക്കുകയും, മരണാനന്തരം പോലും ഒരാളുടെ ജീവിതം മറ്റൊരാളിന് സമ്മാനിക്കാമെന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ദിനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.
അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് പ്രതിവര്ഷം ഹൃദയം, വൃക്കം, കരള്, ശ്വാസകോശം, കണ്ണ്, ത്വക്ക് തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ മാറ്റിവയ്ക്കലിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണാനന്തര അവയവദാനം എട്ടോളം ജീവന്കള് രക്ഷിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോള് പോലും, രക്തം, പ്ലാസ്മ, ബോണ് മാരോ എന്നിവ ഓരോത്തര്ക്കും സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും മതപരമായ ആശങ്കകളും പലര്ക്കും ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ശരിയായ വിവരങ്ങളും നിയമപരമായ നടപടികളും പൊതുജനങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്ത്യയില് ട്രാന്സ്പ്ലാന്റേഷന് ഓഫ് ഹ്യൂമന് ഓര്ഗന്സ് ആക്ട് പ്രകാരം, മരണാനന്തര അവയവദാനം വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കില് കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ നടത്താനാവൂ.