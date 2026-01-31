ശനി, 31 ജനുവരി 2026
Gold Price : ഒരല്പം ആശ്വാസം, സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞത് 6,320 രൂപ, പവൻ വില 1,17,760 രൂപ

Kerala Gold Price
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 31 ജനുവരി 2026 (12:30 IST)
കുതിച്ചുകയറിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവ്.തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വര്‍ണവില ഇടിഞ്ഞതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 1,17,760 രൂപയിലെത്തി. ഇന്ന് 6,320 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചത്. 14,720 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. നിക്ഷേപകര്‍ ലാഭം എടുക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യാന്തര വില താഴ്ന്നതും ഡോളര്‍ കരുത്താര്‍ജിച്ചതുമാണ് ഇടിവിന് കാരണം.


വിപണിയിലെ ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് പ്രധാന കാരണം ആഗോള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശനിരക്കുകള്‍ കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും, പുതിയ സാമ്പത്തിക സൂചനകള്‍ പലിശനിരക്ക് കുറവ് വൈകാമെന്ന സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇതോടെ ഡോളര്‍ ശക്തിപ്പെടുകയും, സ്വര്‍ണം പോലുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഹ്രസ്വകാല ലാഭമെടുപ്പുകള്‍ (profit booking) വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും കുതിപ്പുണ്ടാകാമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ് മേഖലകളിലെ ഭൗതിക-രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സ്വര്‍ണവിലയെ ഒരേസമയം പിന്തുണയ്ക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഹരിവിപണിയില്‍ ഇത് മൂലം ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുമ്പോള്‍ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ലേബലും സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.




