റീ ചാർജ് പ്ലാനുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടി എയർടെൽ, സാധാരണക്കാർക്ക് വൻ തിരിച്ചടി

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ഭാരതി എയര്ടെല് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ഈ തീരുമാനം. മുന്കൂട്ടി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നീക്കം സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് വലിയൊരു 'ഷോക്ക്' ആയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാനുകളുടെ നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പുറമെ ചില ബജറ്റ് പ്ലാനുകള് കമ്പനി നിര്ത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു.
84 ദിവസത്തെ പ്ലാനിന് വില കൂടി
ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 84 ദിവസത്തെ ജനപ്രിയ പ്ലാനിനാണ് ഇപ്പോള് വില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 859 രൂപയായിരുന്ന ഈ പ്ലാനിന് ഇനി മുതല് ഉപഭോക്താക്കള് 899 രൂപ നല്കണം. 40 രൂപയുടെ വര്ദ്ധനവാണ് ഈ പ്ലാനില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി ഡാറ്റ, അണ്ലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് കോളുകള്, ദിവസം 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവയാണ് ഈ പ്ലാനിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്. സേവനങ്ങളില് മാറ്റമില്ലെങ്കിലും അതേ ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കായി ഇനി കൂടുതല് പണം മുടക്കേണ്ടി വരും.
കുറഞ്ഞ നിരക്കില് റീചാര്ജ് ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി 799 രൂപയുടെ പ്ലാന് എയര്ടെല് പിന്വലിച്ചു. ഇതോടെ താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിലുള്ള ഓപ്ഷനുകള് കുറയുകയും ഉപഭോക്താക്കള് ഉയര്ന്ന വിലയുള്ള പ്ലാനുകള് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യും. വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടെലികോം കമ്പനികള് താരിഫുകള് ക്രമേണ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള്.
ഓരോ ഉപഭോക്താവില് നിന്നുമുള്ള ശരാശരി വരുമാനം (Average Revenue Per User) ഉയര്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ നിരക്ക് വര്ദ്ധനയ്ക്ക് പിന്നില്. ടെലികോം മേഖലയിലെ മത്സരത്തിനൊപ്പം തന്നെ ലാഭക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കമ്പനികള് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങള് സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റാണ് ചോര്ത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില് മറ്റ് ടെലികോം കമ്പനികളും സമാനമായ രീതിയില് നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യന് വിപണിയില് മൊബൈല് സേവനങ്ങള്ക്കായുള്ള ചിലവ് ഇനിയും ഉയരുമെന്ന സൂചനയാണ് എയര്ടെല്ലിന്റെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കം നല്കുന്നത്. റീചാര്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് ഉപഭോക്താക്കള് പ്ലാനുകള് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.