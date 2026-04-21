ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ലംഘിച്ചു: പലസ്തീനിലെ യുഎന്‍ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില് 2026 (11:29 IST)
ഗാസയില് ഇസ്രായേല് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകയും പലസ്തീനിലെ യുഎന് പ്രത്യേക റിപ്പോര്ട്ടറുമായ ഫ്രാന്സെസ്ക അല്ബനീസ് പറഞ്ഞു. ദി ഹിന്ദുവിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവരിക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പലസ്തീനികള്ക്കെതിരായ ഇസ്രായേല് ആക്രമണങ്ങളോടുള്ള ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ തണുത്ത പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും അവര് ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചു. ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തില് അവര് പ്രത്യേകമായി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
'ഇറ്റലിയില് ഞങ്ങള് തുടര്ച്ചയായി ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയും പലസ്തീന് വിഷയത്തില് സംസാരിക്കാന് ഞങ്ങളുടെ സര്ക്കാരിനെ നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ഈ വിഷയത്തില് ശക്തമായി സംസാരിക്കണമെന്നും അവരുടെ സര്ക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇസ്രായേല് നടത്തുന്ന അടിച്ചമര്ത്തലില് ഞങ്ങള്ക്ക് മൗനം പാലിക്കാന് കഴിയില്ല.'
അഭിമുഖത്തിനിടെ ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേല് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവര് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിനെതിരെ കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച സമയത്താണ് ഇന്ത്യ സൗഹൃദം കാട്ടിയതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.