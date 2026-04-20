തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

2 ടി20 ടീമിനുള്ള ആളുണ്ട്: ഐപിഎൽ പ്രതിഭകളെ തളർത്തില്ല: ഒരേസമയം 2 പരമ്പര, സാധ്യത തുറന്നിട്ട് ഇന്ത്യ

Indian Team
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:29 IST)
ഐപിഎല്ലിലെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിഭകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന സങ്കടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2 ടീമുകള്‍ ഇല്ലല്ലോ എന്നതാണ്. വലിയ പ്രതിഭയുണ്ടായിട്ടും പ്രതിഭകളുടെ ധാരാളിത്തം മൂലം പല താരങ്ങള്‍ക്കും ദേശീയ ടീമില്‍ അവസരമില്ലാത്തതാണ് ആരാധകരുടെ ഈ നിരാശയ്ക്ക് കാരണം. ഇപ്പോഴിതാ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു പരിഹാരവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ.


ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരേസമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ട്വന്റി-20 ടീമുകളെ കളിപ്പിക്കാനാണ് ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി 35 താരങ്ങളുടെ സാധ്യത പട്ടിക ബിസിസിഐ തയ്യാറാക്കിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.ടീം ഇന്ത്യയുടെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ശ്രേയസ് അയ്യരെയും ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ നായകനെന്ന നിലയില്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ കാണിക്കുന്ന പക്വതയും ബാറ്റിംഗിലെ സ്ഥിരതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാന്‍ ബിസിസിഐയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലെ മികച്ച താരങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് രണ്ട് ടീമുകളെ സജ്ജമാക്കുന്നത്. യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവസരം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്.

35 താരങ്ങള്‍, രണ്ട് ടീമുകള്‍

വ്യത്യസ്ത പരമ്പരകള്‍ക്കായി ഒരേസമയം രണ്ട് ടീമുകളെ അയക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ 'ബെഞ്ച് സ്‌ട്രെങ്ത്' വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഐപിഎല്ലില്‍ സെഞ്ച്വറികളും വിക്കറ്റ് വേട്ടയും കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച യുവതാരങ്ങള്‍ ഈ 35 അംഗ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമം നല്‍കി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ശക്തമായ ഒരു യുവനിരയെ വാര്‍ത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ബിസിസിഐയുടെ ലക്ഷ്യം.


'ഐപിഎല്ലിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി. ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളും വെസ്റ്റിന്‍ഡീസുമായുള്ള പരമ്പരയും ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുമുള്ള പരമ്പരകളില്‍ കൂടുതല്‍ താരങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.വൈഭവ് സൂര്യവംശി, പ്രിയാന്‍ഷ് ആര്യ, ആംഗ്രിഷ് രഘുവംശി, രജത് പാട്ടീധാര്‍, അനുകൂല്‍ റോയ്, ശശാങ്ക് സിംഗ്,രവി ബിഷ്‌ണോയ്, അശോക് ശര്‍മ, കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗി, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ധ്രുവ് ജുറല്‍ എന്നീ താരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ബിസിസിഐയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :