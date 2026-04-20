ഇന്ത്യൻ വനിതകളെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തോൽവി

ഡര്ബനില് നടന്ന വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില് എട്ട് വിക്കറ്റിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റന് ലോറ വോള്വാര്ഡ്ടിന്റെയും സുനെ ലൂസിന്റെയും മികവുറ്റ ഇന്നിംഗ്സുകളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വിജയത്തില് നിര്ണായകമായത്.
ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യം ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും മധ്യ ഓവറുകളില് ഇന്ത്യന് നിര തകര്ന്നടിഞ്ഞു. ഒരുഘട്ടത്തില് 99/2 എന്ന നിലയില് നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യ 20 ഓവറില് 147 റണ്സില് ഒതുങ്ങി. ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തിയ 148 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം വെറും 17.1 ഓവറില് 2 വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടന്നത്.
34 പന്തില് 54 റണ്സ് നേടിയ
ക്യാപ്റ്റന് ലോറ വോള്വാര്ഡും
46 പന്തില് 57 റണ്സ് നേടിയ സുനെ ലൂസുമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് വിജയം അനായാസമാക്കിയത്. ഇരുവരും പുറത്തായെങ്കിലും ടാസ്മിന് ബ്രിറ്റ്സും അനെറി ഡെര്ക്സനും ചേര്ന്ന് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല് 2 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഷെഫാലി വര്മ 57 റണ്സെടുത്തു. ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ തോല്വി വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൂണിലാണ് വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് നടക്കുക.