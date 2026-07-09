സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയാമോ
സംഖ്യകള്ക്ക് നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതിലും കൂടുതല് സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ജനനത്തീയതി മുതല് ഭാഗ്യ സംഖ്യകള് വരെയുള്ള സംഖ്യകള് ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനമ്പര് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
നമ്പര് 1 ന്റെ പൊതുവായ ഫലം അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങള് നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിര്ത്തുന്നവരായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങള്ക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അച്ചടക്കത്തിലൂടെയും അനുസരണത്തിലൂടെയും നിങ്ങള് എല്ലാ മേഖലകളിലും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നിലനിര്ത്തും. വിവിധ കാര്യങ്ങളില് ക്ഷമയോടെ പ്രവര്ത്തിക്കും. അതുപോലെതന്നെ 2-ാം നമ്പറിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങള് നല്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.
നിങ്ങളുടെ വിജയശതമാനം ഉയര്ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങള് പഠനത്തിനും ഉപദേശത്തിനും ഊന്നല് നല്കുന്നവരായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പിന്തുണയോടെ, നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കും. വഞ്ചകരോടും കൗശലക്കാരോടും ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം.
ശരീരത്തില് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കരുത്
ശരീരത്തില് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില് കൂടുതല് ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന് കൂടുതല് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില് ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, കേക്ക്, ബിസ്കറ്റ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് നിങ്ങളെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കും!
ചിലഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില് മില്യണ് കണക്കിന് മൈക്രോഓര്ഗാനിക്കുകള് ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള് ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില് പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല് കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്കുന്ന പദാര്ത്ഥങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില് ഇന്ഫ്ളമേഷന് ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല് കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല് വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നതും ഇന്ഫ്ളമേഷന് ഉണ്ടാക്കും.
രാവിലെ വെറും വയറ്റില് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള് നിരവധി
നിരവധി ആന്റിഓക്സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില് ഉയര്ന്ന ഫൈബര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര് നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള് കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില് ധാരാളം കോപ്പര്, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്ഡക്സ് കുറവായതിനാല് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.
ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്
മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില് അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില് രക്തസമ്മര്ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന് ഹാര്ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില് ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.