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  4. July Monthly Horoscope in Malayalam | Rashi Phalam 2026
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (11:21 IST)

Monthly Horoscope July 2026 : നിങ്ങളുടെ ജൂലൈ മാസം എങ്ങനെ, 12 രാശിക്കരുടെയും സമഗ്രമായ രാശിഫലം അറിയാം

12 രാശികളുടെയും ഈ മാസത്തെ രാശിഫലം

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (11:21 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (11:26 IST)
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പുതിയൊരു മാസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുമ്പോള്‍ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ജൂലൈ മാസം ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെയും കാലമാണെങ്കില്‍, മറ്റ് ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിലും ആരോഗ്യത്തിലും അല്‍പം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയും മുന്‍കരുതലുകളും ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയമാണ്.
 
നവഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം വിലയിരുത്തി, നിങ്ങളുടെ തൊഴില്‍, സാമ്പത്തികം, കുടുംബം, ആരോഗ്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ 12 രാശികളുടെയും ഈ മാസത്തെ കൃത്യമായ പ്രവചനം താഴെ .
 
1. മേടക്കൂറ് (Aries - അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
 
മേടരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം പൊതുവേ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. തൊഴില്‍രംഗത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ തേടിയെത്തും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവിനോ പ്രമോഷനോ ഉള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ധനപരമായി ചില അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകള്‍ വന്നേക്കാം എന്നതിനാല്‍ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനില്‍ക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അശ്രദ്ധ പോലും ഒഴിവാക്കുക.
 
2. ഇടവക്കൂറ് (Taurus - കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
 
ഇടവരാശിക്കാര്‍ക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റേതായ മാസമാണിത്. കരിയറില്‍ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കിലും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദേശത്ത് ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ പങ്കാളിയുമായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ മാറി പരസ്പര ധാരണ കൈവരും.
 
3. മിഥുനക്കൂറ് (Gemini - മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
 
മിഥുനരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം സമ്മിശ്രഫലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതോ ജാമ്യം നില്‍ക്കുന്നതോ ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വരും. കരിയറില്‍ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമല്ല ഇത്. യാത്രകള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ കൃത്യമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുക.
 
4. കര്‍ക്കടകക്കൂറ് (Cancer - പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
 
കര്‍ക്കടക രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യവും പുരോഗതിയും നിറഞ്ഞ മാസമാണിത്. പുതിയ വീട് വാങ്ങാനോ വാഹനം വാങ്ങാനോ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. തൊഴില്‍രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഉപരിപഠനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്‌സുകളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പ്രണയിതാക്കള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്, വിവാഹ കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
 
5. ചിങ്ങക്കൂറ് (Leo - മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
 
ചിങ്ങരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ബിസിനസ്സില്‍ പുതിയ പങ്കാളികളെ ലഭിക്കുന്നത് വഴി വളര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. കോടതി കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലമായ വിധി പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാല്‍ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകലാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് മുതിരും മുന്‍പ് വിദഗ്‌ധോപദേശം തേടുക.
 
6. കന്നിക്കൂറ് (Virgo - ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
 
കന്നിരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം കരിയറില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ ജോലി ഓഫറുകള്‍ തേടിയെത്തും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങിക്കിട്ടും. കുടുംബത്തില്‍ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകളില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച ലാഭം കൊയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന സമയമാണ്.
 
7. തുലാക്കൂറ് (Libra - ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
 
തുലാരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം മാനസികമായ സമാധാനം ലഭിക്കും. വളരെ നാളുകളായി അലട്ടിയിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകള്‍ തുറക്കപ്പെടും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാന്‍ സാധിക്കും. കടബാധ്യതകള്‍ ഒരു പരിധി വരെ തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ ചെറിയ തോതില്‍ ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം.
 
8. വൃശ്ചികക്കൂറ് (Scorpio - വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
 
വൃശ്ചിക രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം അല്‍പം പ്രതികൂലമായ സമയമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് അനാവശ്യമായ തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും ഗോസിപ്പുകളില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അനാവശ്യ ചിലവുകള്‍ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹന ഉപയോഗത്തില്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 
9. ധനുക്കൂറ് (Sagittarius - മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
 
ധനുരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം പൊതുവേ ആശ്വാസകരമായിരിക്കും. പ്രൊഫഷണല്‍ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കും. മുന്‍പ് നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും മികച്ച ലാഭം തിരികെ ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുതിര്‍ന്നവരുടെയും സഹായം സമയോചിതമായി ലഭിക്കും. ദൂരയാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരികയും അത് വഴി പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
 
10. മകരക്കൂറ് (Capricorn - ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
 
മകരരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പൂര്‍വ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ പരസ്പര സ്‌നേഹവും വിശ്വാസവും വര്‍ദ്ധിക്കും.
 
11. കുംഭക്കൂറ് (Aquarius - അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
 
കുംഭരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. കരിയറില്‍ ചില തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാമെങ്കിലും കഠിനശ്രമത്തിലൂടെ അവയെ മറികടക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും പ്രമേഹവും ഉള്ളവര്‍. സാമ്പത്തികമായി നില മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 
12. മീനക്കൂറ് (Pisces - പൂരൂരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
 
മീനരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം ഭാഗ്യദായകമാണ്. വിചാരിക്കാത്ത സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. കല, സാഹിത്യം, മാധ്യമരംഗം എന്നിവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച പുരോഗതിയും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതെളിക്കും. ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും.
 
ഈ പ്രതിമാസ രാശിഫലം പൊതുവായ ഗ്രഹസ്ഥിതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വ്യക്തികളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും ദശാകാലവും അനുസരിച്ച് ഇതില്‍ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വരാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ കൃത്യതയ്ക്കായി ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് ജാതകം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില്‍ കൂടുതല്‍ ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന്‍ കൂടുതല്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില്‍ ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍, കേക്ക്, ബിസ്‌കറ്റ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!ചിലഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന്‍ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില്‍ മില്യണ്‍ കണക്കിന് മൈക്രോഓര്‍ഗാനിക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ വയറിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്‍കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല്‍ കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല്‍ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതും ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കും.

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധി

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിനിരവധി ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്‍ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഫൈബര്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര്‍ നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില്‍ ധാരാളം കോപ്പര്‍, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്‍ഡക്‌സ് കുറവായതിനാല്‍ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില്‍ ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

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