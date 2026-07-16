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രാഹു-കേതു സംക്രമണം 2026: ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാര്ക്കും 18 മാസത്തേക്ക് ഭാഗ്യം
2026-ല് നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാഹു-കേതു സംക്രമണം 12 രാശിക്കാരെയും ബാധിക്കും. രാഹു മകരം രാശിയിലും കേതു കര്ക്കടകത്തിലും പ്രവേശിക്കുമ്പോള് അടുത്ത 18 മാസത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് 3 രാശിക്കാര്ക്ക് ഭാഗ്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. വേദ ജ്യോതിഷത്തില്, രാഹുവും കേതുവും വിധിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിഴല് ഗ്രഹങ്ങള് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 2026-ല് മകരം, കര്ക്കടകം എന്നിവയിലേക്കുള്ള അവരുടെ സംക്രമണം ജീവിതത്തില് പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക്, നാലാം ഭാവത്തില് രാഹുവും പത്താം ഭാവത്തില് കേതുവും നില്ക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരും. പുതിയ സ്വത്ത്, തൊഴില് വളര്ച്ച, ബിസിനസ്സ് ലാഭം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ധനു രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തില് രാഹുവും എട്ടാം ഭാവത്തില് കേതുവും നില്ക്കുന്നതിനാല് പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളില് നിന്ന് മോചനവും ലഭിക്കും.വൃശ്ചിക രാശിക്കാര്ക്ക് 9-ാം ഭാവത്തില് രാഹുവും 3-ാം ഭാവത്തില് കേതുവും നില്ക്കുന്നത് വിജയം കൊണ്ടുവരും. ജോലികള് പൂര്ത്തിയാക്കാനും സ്വത്ത് വാങ്ങാനും സാധിക്കും.
ശരീരത്തില് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കരുത്
ശരീരത്തില് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില് കൂടുതല് ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന് കൂടുതല് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില് ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, കേക്ക്, ബിസ്കറ്റ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് നിങ്ങളെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കും!
ചിലഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില് മില്യണ് കണക്കിന് മൈക്രോഓര്ഗാനിക്കുകള് ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള് ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില് പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല് കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്കുന്ന പദാര്ത്ഥങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില് ഇന്ഫ്ളമേഷന് ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല് കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല് വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നതും ഇന്ഫ്ളമേഷന് ഉണ്ടാക്കും.
രാവിലെ വെറും വയറ്റില് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള് നിരവധി
നിരവധി ആന്റിഓക്സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില് ഉയര്ന്ന ഫൈബര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര് നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള് കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന് നിര്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില് ധാരാളം കോപ്പര്, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്ഡക്സ് കുറവായതിനാല് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.
ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്
മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില് അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില് രക്തസമ്മര്ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന് ഹാര്ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില് ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.