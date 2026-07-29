നിങ്ങളുടെ രാശി പ്രകാരം ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഉടന് സഫലമാകും
സനാതന ധര്മ്മത്തില് ജ്യോതിഷത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു. ഒരാള് അവരുടെ രാശിയ്ക്കും ഗ്രഹ നിലയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ദേവതകളെ ആരാധിക്കുകയും മതപരമായ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുകയും ചെയ്താല് അവര്ക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഏത് രാശിക്കാര്ക്ക് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ശുഭകരമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
മേടം: മേടം രാശിക്കാരെ ചൊവ്വയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അവര് ഹനുമാനെ ആരാധിക്കണം. അയോധ്യയും മഹാകാലേശ്വര് ജ്യോതിര്ലിംഗവും സന്ദര്ശിക്കുന്നത് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങള് നല്കുന്നു.
ഇടവം: ഇവ് രാശിക്കാര് ശുക്രന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അവര് ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും വിഷ്ണുവിനെയും ആരാധിക്കണം.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാര് ബുധന്റെ ഭരണത്തിലാണ്. അവര് വിഷ്ണുവിനെയും ഗണേശനെയും ആരാധിക്കണം.
കര്ക്കിടകം: ശിവനെയും ദുര്ഗ്ഗാദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നത് കര്ക്കിടക രാശിക്കാര്ക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സൂര്യന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അവര് സൂര്യദേവനെയും ഭഗവാന് നാരായണനെയും ആരാധിക്കണം.
കന്നി: കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ബുധന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അവര് ഗണപതിയെയും ദുര്ഗ്ഗാദേവിയെയും ആരാധിക്കണം.
തുലാം: തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ശുക്രന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അവര് രാധ-കൃഷ്ണനെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും ആരാധിക്കണം.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചിക രാശിക്കാര്ക്ക് ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഹനുമാനെയും കാലഭൈരവനെയും ആരാധിക്കുന്നത് അവര്ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അവര് വിഷ്ണുവിനെയും ദത്താത്രേയനെയും ആരാധിക്കണം.
മകരം: മകരം രാശിക്കാര് ശനി ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അവര് ശനിദേവനെയും ഹനുമാനെയും ആരാധിക്കണം.
കുംഭം: കുംഭ രാശിക്കാരും ശനിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അവര് ശനിദേവനെയും ശിവനെയും ആരാധിക്കണം.
മീനം: മീനം രാശിക്കാര് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. വിഷ്ണുവിനെയും ദുര്ഗ്ഗാദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു.