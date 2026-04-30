വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാന കമ്പനിക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് ലാഭം, വില്‍പ്പനയില്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:39 IST)
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിലൂടെ ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ച യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ചൈനയിലെ എവിഐസി ചെങ്ഡു എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് കമ്പനി 2025 ല്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ലാഭം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യ പാദത്തിലെ വില്‍പ്പന ഇരട്ടിയായി. വിമാന നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ വരുമാനം 2025 ല്‍ 15.8 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 75.4 ബില്യണ്‍ യുവാന്‍ (11 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍) ആയി. അതേസമയം ലാഭം 6.5 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 3.4 ബില്യണ്‍ യുവാന്‍ ആയി എന്ന് ചെങ്ഡു ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി സമാഹരിച്ച ഡാറ്റ പ്രകാരം രണ്ട് കണക്കുകളും കമ്പനിയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണ്. വിപണി മൂലധനം അനുസരിച്ച് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് എവിഐസി ചെങ്ഡു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെയ് മാസത്തില്‍ ഫ്രഞ്ച് നിര്‍മ്മിത റാഫേല്‍ ജെറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വെടിവച്ചിട്ടതായി പാകിസ്ഥാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എവിഐസി ചെങ്ഡുവിന്റെ സിംഗിള്‍ എഞ്ചിന്‍, മള്‍ട്ടി-റോള്‍ ജെ-10 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.

യഥാര്‍ത്ഥ യുദ്ധങ്ങളില്‍ നൂതന ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത ആയുധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഈ സംഘര്‍ഷം. അതിനുശേഷം കമ്പനിയുടെ വിമാനങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന വിപണികളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടി. ജെ-10 യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇന്തോനേഷ്യ നേരത്തെ താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇറാഖ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവ ജെഎഫ്-17 തണ്ടറില്‍ താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


