ഇന്ത്യയെ പോലെയല്ല, പാകിസ്ഥാനിലെ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തീരും: പാകിസ്ഥാന്‍ പെട്രോളിയം മന്ത്രി

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (15:50 IST)
ഇന്ത്യയെ പോലെയല്ല പാകിസ്ഥാനിലെ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പെട്രോളിയം മന്ത്രി അലി പര്വേഷ് മാലിക്കാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. എണ്ണ വില വര്ധിച്ചപ്പോള് ശക്തമായ വിദേശ നാണയ ശേഖരവും ദീര്ഘകാലത്തേക്കുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ എണ്ണ ശേഖരവും ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചതായി പാകിസ്ഥാന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കാന് നികുതി കുറച്ചപ്പോള് പാക്കിസ്ഥാന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഇത്തരം നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇറാന് യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് എണ്ണ വില 126 ഡോളറായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഉപരോധം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇറാന്റെ ക്ഷമ ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്കിയാന്.
ഇറാനെതിരെ തുടരുന്ന നാവിക ഉപരോധം യുദ്ധം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പ്രതിരോധത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.