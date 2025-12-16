സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യന് അംബാസഡര് ഡെനിസ് അലിപോവ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രസ്താവന നടത്തി. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും ചെലവില് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം റഷ്യ
ഒരിക്കലും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അലിപോവ് പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് പുടിന്റെ സന്ദര്ശനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, സാങ്കേതികവിദ്യ, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി പുതിയ കരാറുകളില് സന്ദര്ശന വേളയില് ഒപ്പുവച്ചു. ഇന്ത്യയെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിയായിട്ടാണ് അലിപോവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
റഷ്യന് മാധ്യമമായ സോളോവീവ് ലൈവിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് ബഹിരാകാശം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധി എന്നീ മേഖലകളില് ഇന്ത്യ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അലിപോവ് പറഞ്ഞു. ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയെ റഷ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായി പൂരകമാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് അലിപോവ് ഉറപ്പുനല്കി. 'ഇന്ത്യ റഷ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിയാണ്.' ഒരു ബഹുധ്രുവ ലോകക്രമത്തിന്റെ പല ധ്രുവങ്ങളില് ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രധാന ധ്രുവമായി മോസ്കോ കാണുന്നുവെന്നും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും റഷ്യന് അംബാസഡര് സമ്മതിച്ചു.
നേരത്തെ, ഡല്ഹി സന്ദര്ശന വേളയില്, ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഒരു രാജ്യത്തിനും എതിരല്ലെന്ന് പുടിന് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ താല്പ്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും എതിരെ അമേരിക്ക സ്വീകരിച്ച ആക്രമണാത്മക നിലപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് ഈ പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയത്.