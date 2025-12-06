പുടിന്റെ രഹസ്യ ഭക്ഷണക്രമം പുറത്ത്: 73 വയസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതാണ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയ റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് തന്റെ 73ാം വയസ്സിലും ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നിലനിര്ത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് വിദഗ്ധര്ക്കിടയില് വലിയ ജിജ്ഞാസ ഉണര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പ്രസിദ്ധീകരണമായ റഷ്യ ബിയോണ്ട് പറയുന്നത്, പുടിന് തന്റെ പേശീബലമുള്ള ശരീരം നിലനിര്ത്താന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്.
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് പ്രസിഡന്റ് കൂടുതലും കഞ്ഞി, തേന് ചേര്ത്ത ഒരുതരം റഷ്യന് ചീസ്, പച്ച കാടമുട്ട എന്നിവ കഴിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിറ്റാമിനുകളും ഇരുമ്പും അടങ്ങിയ ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേര്ത്ത ഒരു കോക്ടെയ്ല് കുടിക്കാനും പുടിന് ഇഷ്ടമാണ്. തേന് ഒഴികെ മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാല് പുടിന് ചിലപ്പോള് ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടാറുള്ളൂ.
പുടിന് അരിയും താനിന്നുമാണ് ഇഷ്ടം, പക്ഷേ ഓട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തില്, പച്ചക്കറികള് സ്ഥിരമാണ്. തക്കാളിയും വെള്ളരിയും ചേര്ത്ത സാലഡ് കഴിക്കാന് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മത്സ്യത്തിനും മാംസത്തിനും ഇടയില്, അദ്ദേഹത്തിന് മത്സ്യം കൂടുതല് ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റൊരു ഇഷ്ടം ആട്ടിന് മാംസമാണ്.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്, പഴങ്ങളോ കെഫീറോ കഴിക്കാന് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്താഴം പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്, അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങള് പരീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.