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  4. Rahul Gandhi Calls BJP-RSS 'Jokers' in Fiery Delhi Speech
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (12:40 IST)

അമിത് ഷാ 20 ദിവസം മുങ്ങി നടന്നു, ബിജെപി- ആർഎസ്എസ് കോമാളിക്കൂട്ടം, കടന്നാക്രമണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

നിങ്ങള്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭയന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മനസിലാക്കാം. ആര്‍എസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:43 IST)
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ഡല്‍ഹിയില്‍ ആഗസ്റ്റ് 13ന് നടന്ന രചനാത്മക കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ ഭരണസംവിധാനം, തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമൂഹിക നീതി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ എടുത്തുകാട്ടിയാണ് രാഹുലിന്റെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി നല്‍കാതെ അമിത് ഷാ 20 ദിവസവും അപ്രത്യക്ഷമായെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ പേടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
 
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിനെ പറ്റിയും ഫിലോസഫിയെയും പറ്റി ആര്‍എസ്എസിന് ഒരു ധാരണയുമില്ലെന്നും ആര്‍എസ്എസും ബിജെപിയും കോമാളിക്കൂട്ടങ്ങളാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിമര്‍ശിച്ചു. നിങ്ങള്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭയന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മനസിലാക്കാം. ആര്‍എസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. അവര്‍ കോമാളിക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. രാഷ്ട്രീയപോരാട്ടത്തില്‍ ഭയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ശീലിക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
 
രണ്ട് ദിവസം നീളുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമൂഹിക നീതി, വിദ്യാഭ്യാസം, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാടുകളും സമ്മേളനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു. വിദ്യാര്‍ഥി സമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ അഗ്രസീവായാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ രാഹുല്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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