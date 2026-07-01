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  4. Narendra Modi invites Masoud Peshaskian to India
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (10:18 IST)

മസൂദ് പെഷസ്‌കിയാനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി; ഇന്ത്യ- ഇറാന്‍ ബന്ധം ശക്തമാകുന്നു

IRGC, Iran Supreme Leader, Resignation, Iran President
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (10:18 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (10:21 IST)
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മസൂദ് പെഷസ്‌കിയാനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യ ഇറാന്‍ ബന്ധം ശക്തമാകുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മോദി ക്ഷണിച്ചു എന്ന് ഇറാനാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. സമാധാനത്തിനായി മോദി വ്യക്തിപരമായി നടത്തിയ ശ്രമത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചതായും ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 
 
അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരില്ലെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമീപകാല സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ സുരക്ഷയെ ദേശീയ നയത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായി പരിഗണിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഇറക്കുമതിയില്‍ അമിത ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുക, തന്ത്രപ്രധാന എണ്ണ ശേഖരങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. 
 
നിലവില്‍ എണ്ണവിതരണത്തില്‍ വലിയ തടസ്സങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം ആഗോള ഊര്‍ജ വിപണിയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി തുടരുകയാണ്. മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ഭാവിയിലെ എണ്ണവില, വിതരണ സ്ഥിരത, ഊര്‍ജ നയങ്ങള്‍ എന്നിവയെ നിര്‍ണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി തുടരുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.
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ശ്രീനു എസ്
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