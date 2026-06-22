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'നമ്മള് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകും': രാജ്യം ജലക്ഷാമം നേരിടുമ്പോള് പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു
സിന്ധു നദീജല കരാര് നിര്ത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില് മാറ്റം വരുത്തിയതായി ന്യൂഡല്ഹി അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജലസുരക്ഷയുടെ പേരില് പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാന് സര്ക്കാര് വ്യാപകമായ ആഭ്യന്തര അസ്ഥിരതയും ജല പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആസിഫിന്റെ പ്രസ്താവന.
'ജലം നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് തോന്നുന്ന നിമിഷം, ഞങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോകും. തീര്ച്ചയായും.'-ശനിയാഴ്ച എ.ആര്.വൈ ന്യൂസിനോട് സംസാരിച്ച ആസിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യ വേഗതയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് തെളിവുകള് കണ്ടെത്തിയാല് സൈനിക നടപടി പരിഗണിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
2025 ഏപ്രിലില് പഹല്ഗാമില് പാകിസ്ഥാന് സ്പോണ്സര് ചെയ്ത ഭീകരാക്രമണത്തില് 26 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി 1960 ലെ സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടില് ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തകര്ക്കാന് പാകിസ്ഥാന് വിശ്വസനീയവും കൃത്യവുമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ കരാര് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് ന്യൂഡല്ഹി അറിയിച്ചു.