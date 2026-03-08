സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷത്തില് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത് 52000ലധികം ഇന്ത്യക്കാര്. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വ്യോമ പാതകള് ഭാഗികമായി തുറന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാര് വിമാന സര്വീസുകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തിരിച്ചെത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് വിമാന സര്വീസുകള് ഉണ്ടാകുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഖത്തറിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും അമേരിക്കന് റഡാറുകള് ഇറാന് ആക്രമിച്ചു. ഇത് യുഎസിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ഖത്തറിലെ അല് ഉദൈദ് വ്യോമതാവളത്തിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാന് ഷഹെദ്-സീരീസ് കാമികാസെ ഡ്രോണ് ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. റേതിയോണ് നിര്മ്മിച്ച അച/എജട132 റഡാറിന് 1.1 ബില്യണ് ഡോളര് വിലവരും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റഡാറുകളില് ഒന്നാണിത്.
ബഹ്റൈനില്, ലോക്ക്ഹീഡ് മാര്ട്ടിന് നിര്മ്മിച്ച അച/ഠജട59 റഡാറിനും സാരമായ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. ഇറാനില് നിന്നുള്ള ഭീഷണികള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഗള്ഫ് വ്യോമാതിര്ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ റഡാറുകള് നിര്ണായകമായിരുന്നു. അച/എജട132 റഡാറിന്റെ പുനര്നിര്മ്മാണത്തിന് യുഎസിന് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതല് എട്ട് വര്ഷം വരെ എടുക്കും. അതേസമയം അച/ഠജട59 റഡാറിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വര്ഷം കൂടി വേണ്ടിവരും.