എംവി ഹോണ്ടിയസ് ആഡംബര കപ്പലിനുള്ളില്‍ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ വൈറസ്; കപ്പലില്‍ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര്‍

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (20:02 IST)
മാഡ്രിഡ്: എംവി ഹോണ്ടിയസ് ആഡംബര കപ്പലില് ഹാന്റവൈറസ് പടര്ന്നതില് ലോകം ആശങ്കയിലാണ്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മാരകവും അപൂര്വവുമായ രോഗമായാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് ഈ വൈറസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) അറിയിച്ചു. ദീര്ഘനേരം സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നതിലൂടെയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുമാണ് ഹാന്റവൈറസ് പടരുന്നത്. അതിനാല് ഒരു പകര്ച്ചവ്യാധി പോലുള്ള സാഹചര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് WHO പറയുന്നു.
രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര് ഉള്പ്പെടെ 149 പേര് കപ്പലിലുണ്ട്. എലികളില് നിന്ന് പടരുന്ന ഹാന്റവൈറസ് ബാധിച്ച് ഹോണ്ടിയസിലെ മൂന്ന് യാത്രക്കാര് മരിച്ചു. എട്ട് പേര് ചികിത്സയിലാണ്. 23 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. കപ്പലിലെ ഇന്ത്യന് ജീവനക്കാരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അജ്ഞാതമാണ്.