വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇനി ലഗേജുകളുടെ ഭാരം കണക്കാക്കും; ഓരോ കോച്ചിനുമുള്ള ബാഗേജ് നിയമങ്ങള്‍ അറിയാം

ഇനി പ്രധാന റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ലഗേജുകള്‍ തൂക്കിനോക്കേണ്ടിവരും.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:40 IST)
ഇന്ത്യയില്‍ എല്ലാ ദിവസവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാര്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷയും യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെന്നപോലെ, ഇനി പ്രധാന റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ലഗേജുകള്‍ തൂക്കിനോക്കേണ്ടിവരും. അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ യാത്രക്കാര്‍ വഹിച്ചാല്‍, വിമാന യാത്രയ്ക്ക് സമാനമായി അധിക ചാര്‍ജ് നല്‍കേണ്ടിവരും.പ്രയാഗ്രാജ് ഡിവിഷനിലെ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്ന് ഈ സംവിധാനം ആരംഭിക്കാന്‍ നോര്‍ത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ തീരുമാനിച്ചു. പ്രയാഗ്രാജ് ജംഗ്ഷന്‍, പ്രയാഗ്രാജ് ചിയോകി, സുബേദര്‍ഗഞ്ച്, കാണ്‍പൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍, മിര്‍സാപൂര്‍, തുണ്ട്‌ല, അലിഗഡ് ജംഗ്ഷന്‍, ഗോവിന്ദ്പുരി, ഇറ്റാവ സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. താമസിയാതെ, ഇലക്ട്രോണിക് ലഗേജ് മെഷീനുകള്‍ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും. പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രക്കാര്‍ അവരുടെ ബാഗുകള്‍ തൂക്കിനോക്കേണ്ടിവരും.

ഭാരം മാത്രമല്ല, ബാഗുകളുടെ വലുപ്പവും പരിശോധിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ബാഗ് വളരെ വലുതാണെങ്കില്‍, കോച്ചിനുള്ളില്‍ അധിക സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തിയാല്‍, പിഴ ഈടാക്കാം. അതായത്, ഭാരം പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കില്‍ പോലും, അമിത ബാഗേജുകള്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും.യാത്രാ ക്ലാസിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ സൗജന്യ ലഗേജ് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്:

ഫസ്റ്റ് എസി: 70 കിലോ വരെ
സെക്കന്‍ഡ് എസി: 50 കിലോ വരെ
തേര്‍ഡ് എസി: 40 കിലോ വരെ
സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലാസ്: 40 കിലോ വരെ
ജനറല്‍/സെക്കന്‍ഡ് സിറ്റിംഗ്: 35 കിലോ വരെ ബുക്കിംഗ് കൂടാതെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരിധിയേക്കാള്‍ 10 കിലോ വരെ കൂടുതല്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ലഗേജ് അതില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍, അവര്‍ അത് സ്റ്റേഷന്‍ കൗണ്ടറില്‍ 'ലഗേജ്' ആയി ബുക്ക് ചെയ്യണം. ബുക്കിംഗ് പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ലഗേജുമായി ഒരു യാത്രക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയാല്‍, അയാള്‍ പിഴ നല്‍കേണ്ടിവരും. ഈ പിഴ സാധാരണ ലഗേജ് നിരക്കിനേക്കാള്‍ 1.5 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിയമം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. പല യാത്രക്കാരും അമിതമായ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയും സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലഗേജ് നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്സവങ്ങളിലും വേനല്‍ക്കാല അവധി ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് മികച്ച രീതിയില്‍ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :