സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:28 IST)
ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. മനോഹരമായ പവിഴപ്പുറ്റുകള്, ശുദ്ധമായ വെള്ള-മണല് ബീച്ചുകള്, സ്ഫടികതുല്യമായ നീല ജലാശയങ്ങള് എന്നിവയാല് ഇത് പ്രശസ്തമാണ്. മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങള് കാരണം ആളുകള്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും അവരുടെ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കാന് കഴിയും. എന്നാല് ലക്ഷദ്വീപില് നാമെല്ലാവരും വളര്ത്താന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്ക് കര്ശനമായ വിലക്കുണ്ട്.
പാമ്പുകളില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥലം ലക്ഷദ്വീപാണ്. കൂടാതെ നായകളുമില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ഇത് അതിശയകരമായി തോന്നിയേക്കാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ കൂട്ടാളികളില് ഒന്നായി സാര്വത്രികമായി അറിയപ്പെടുന്ന വളര്ത്തുമൃഗമാണ് നായ. എന്നാല് ലക്ഷദ്വീപില് നായ്ക്കളില്ല. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ഇത് റാബിസ് രഹിതവുമാണ്. ഈ പദവി നിലനിര്ത്താന്, വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്ക് ദ്വീപുകളിലേക്ക് നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുവരാന് കഴിയില്ല.
ഇവിടെ നായ്ക്കളില്ല, പക്ഷേ ധാരാളം പൂച്ചകളും എലികളും ഉണ്ട്. തെരുവുകളിലും റിസോര്ട്ടുകളിലും അവ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് കാണാന് കഴിയും. ദ്വീപില് 600-ലധികം ഇനം മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്, ബട്ടര്ഫ്ലൈഫിഷിനെ പ്രദേശത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് അര ഡസന് ഇനം ബട്ടര്ഫ്ലൈഫിഷുകളെ ഇവിടെ കാണാന് കഴിയും, ഇത് ചുറ്റുമുള്ള കടലുകളുടെ ഭംഗി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ലക്ഷദ്വീപിലെ 36 ദ്വീപുകളില് 10 എണ്ണത്തില് മാത്രമേ ജനവാസമുള്ളു. കവരത്തി, അഗത്തി, കദ്മത്ത്, അമിനി, ചെത്ലാറ്റ്, കില്ത്താന്, ആന്ഡ്രോത്ത്, ബിത്ര, മിനിക്കോയ്, കല്പേനി എന്നീ ദ്വീപുകളിലാണ് ജനവാസമുള്ളത്. ചില ദ്വീപുകളില് 100-ല് താഴെ നിവാസികളാണുള്ളത്. എല്ലാ വര്ഷവും ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികള് ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദര്ശിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകളെ ആകര്ഷിക്കുന്നു. വൃത്തിയുള്ള കടലുകള്, പവിഴപ്പുറ്റുകള്, കടലിന്റെ വ്യക്തത എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ആകര്ഷകമായത്. പ്രദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് ടൂറിസം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.