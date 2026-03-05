ഖമനേയിയുടെ മരണത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ; ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് എസ് ജയശങ്കര്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇറാന് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ മരണത്തില് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ. ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഇറാന് എംബസിയില് എത്തിയ ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി അനുശോചന ബുക്കില് ഒപ്പിട്ടു. ആദ്യമായാണ് ഖമനേയിയുടെ മരണത്തില് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത്.
സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ച്ചിയുമായി ഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തിയതായി ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് അറിയിച്ചു. ഖമനേയിയുടെ വധത്തില് സര്ക്കാര് പ്രതികരിക്കാത്തതിനെതിരെ നേരത്തെ കോണ്ഗ്രസ് വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം സൗദി അരാംകോ ആക്രമണത്തില് തങ്ങള്ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ഇറാന്. ബുധനാഴ്ച സൗദി അരാംകോയില് ഡ്രോണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. തിങ്കളാഴ്ച സമാനമായ ഒരു ഡ്രോണ് ആക്രമണം സൗദി അരാംകോയെ റാസ് തനുര റിഫൈനറി അടച്ചുപൂട്ടാന് കാരണമായി.