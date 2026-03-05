വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
ഐറിസ് ദേന ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ അതിഥിയായിരുന്നുവെന്നും യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ആക്രമിച്ചതില്‍ അമേരിക്ക ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഇറാന്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:10 IST)
ഐറിസ് ദേന ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ അതിഥിയായിരുന്നു, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് ആക്രമിച്ചത്': അമേരിക്കയ്ക്ക് കടുത്ത ഖേദമുണ്ടെന്ന് ഇറാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ശ്രീലങ്കന്‍ തീരത്ത് ഒരു യുഎസ് അന്തര്‍വാഹിനി ഇറാനിയന്‍ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ മുക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരഗ്ചി അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

'ഇറാന്റെ തീരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 2,000 മൈല്‍ അകലെ കടലില്‍ വെച്ച് യുഎസ് ഒരു ക്രൂരത ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരാഗ്ചി വ്യാഴാഴ്ച സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫ്രിഗേറ്റ് ഐആര്‍ഐഡബ്ല്യു ദേനയില്‍ 180തോളം പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ 35 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികസേനയാണ് കപ്പലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 35 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇറാന്‍ നാവികസേനയുടെ ഫ്രീഗേറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ വരുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലാണ് മുങ്ങിയത്. കപ്പലില്‍ 180 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കപ്പലില്‍ നിന്ന് അപായ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീലങ്ക രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി നാവികസേനയെ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം ഓപ്പറേഷന്‍ എപ്പിക് ഫ്യൂറിയുടെ തുടക്കം മുതല്‍ ഏകദേശം 2,000 ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് അറിയിച്ചു. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു അന്തര്‍വാഹിനി ഉള്‍പ്പെടെ 17 ഇറാനിയന്‍ നാവിക കപ്പലുകളും മുങ്ങിയതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു.


