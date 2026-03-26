വന്ദേ ഭാരതില്‍ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ പ്രാണികളെ കണ്ടെത്തി, 50 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി റെയില്‍വേ

Vande Bharath
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:52 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ പ്രാണികളെ കണ്ടെത്തി. യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ അതിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. താമസിയാതെ നിരവധി യാത്രക്കാര്‍ സമാനമായ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തി. പട്‌ന-ടാറ്റ നഗര്‍ വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസില്‍ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തിലാണ് പ്രാണികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഭക്ഷണ വിതരണക്കാര്‍ക്കെതിരെ റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ കാറ്ററിംഗ് ആന്‍ഡ് ടൂറിസം കോര്‍പ്പറേഷന് (ഐആര്‍സിടിസി) 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിയ്ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും റെയില്‍വേ ചുമത്തി. ട്രെയിനില്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കമ്പനിയുടെ കരാര്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വന്ദേ ഭാരതില്‍ വിളമ്പിയ അമുല്‍ കമ്പനിയുടെ തൈരില്‍ പ്രാണികളെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് യാത്രക്കാരന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഒരു വീഡിയോ പങ്കിട്ടത്.

ഇതോടെ വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് പോലുള്ള പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളില്‍ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകള്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അതേസമയം യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


