സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (14:09 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഇന്നലെ രാത്രി ന്യൂഡല്ഹിയിലെ സര് ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ അസ്വസ്ഥയാണ് ആശുപതിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കാന് കാരണം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് അത്ര ഗുരുതരമല്ല. നിലവില് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മക്കളായ രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ആശുപത്രിയില് ഉണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില് ശ്വാസതടസ്സം മൂലം സോണിയയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.ശ്വാസതടസ്സത്തോടൊപ്പം ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കാണ് സോണിയ എത്തിയതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് പറഞ്ഞു. ഡല്ഹിയിലെ കടുത്ത തണുപ്പും വായു മലിനീകരണവും കാരണം സോണിയയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് പറഞ്ഞു.