അനാവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അമിതമായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു; പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ഇതാണ്

ബാക്ടീരിയ അണുബാധ ഇല്ലെങ്കില്‍ പോലും വയറിളക്കമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് പല ഡോക്ടര്‍മാരും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ പഠനം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍
പുതിയ പഠനം. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പണം സമ്പാദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. മറിച്ച് വേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണ്.

കുട്ടിക്ക് വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പല ഡോക്ടര്‍മാരും കരുതുന്നതായി പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖമായിട്ടും, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ സഹായിക്കാത്തപ്പോഴും, ഈ വിശ്വാസം അവരെ കുറിപ്പടി എഴുതാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍, മിക്ക മാതാപിതാക്കളും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മരുന്നുകള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിശദീകരിക്കുമ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ പോയാല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അസ്വസ്ഥരാകുമെന്നാണ് പല ഡോക്ടര്‍മാരും ചിന്തിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളില്‍ ഒന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍. അപകടകരമായ അണുബാധകള്‍ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിലൂടെ അവ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവ അമിതമായി അല്ലെങ്കില്‍ തെറ്റായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ,
അവ ചികിത്സിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയോ ചിലപ്പോള്‍ അസാധ്യവുകയോ ചെയ്യും.


