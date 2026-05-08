ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (09:18 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരിന്റെ വാര്ഷികാഘോഷ വേളയില് ആണവ ഭീഷണികള് ഉയര്ത്തുന്നതിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ട പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മറുപടിയായാണ് ഈ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചത്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരിനു കീഴിലുള്ള സൈനിക നടപടി 2025 മെയ് 7 മുതല് മെയ് 10 വരെ ഏകദേശം 88 മണിക്കൂര് നീണ്ടുനിന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച ഉദയ്പൂരില് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില് ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നല്കിയ കരസേന, വ്യോമസേന, നാവികസേന എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ 'ആണവ ആക്രമണം' ഫലപ്രദമാകില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഈ ഓപ്പറേഷന് നല്കിയതായി വൈസ് അഡ്മിറല് എ എന് പ്രമോദ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന് വീണ്ടും ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാല് സ്ഥിതിഗതികള് പൂര്ണ്ണ തോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് 'അവസാനമല്ല, തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന്' ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല് രാജീവ് ഘായ് പറഞ്ഞു. പഹല്ഗാമിലെ ബൈസരന് താഴ്വരയില് പാകിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയോടെ ലഷ്കര്-ഇ-തൊയ്ബ ഭീകരര് നടത്തിയ ക്രൂരമായ ഭീകരാക്രമണത്തില് 26 നിരപരാധികള് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു സൈനിക നടപടി. 2025 ഏപ്രില് 22 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കും 2.45 നും ഇടയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
പഹല്ഗാമില് നിരപരാധികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ഉത്തരവാദികളായവര്ക്ക് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് 'ഉചിതമായ മറുപടി' നല്കിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില് സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരത, കൃത്യത, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവ കാണിച്ചതിന് മോദി സായുധ സേനയെ പ്രശംസിച്ചു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അവരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ ഡിസ്പ്ലേ ചിത്രം ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറ്റി. സൈനിക നടപടി സായുധ സേനയുടെ അസാധാരണമായ കൃത്യതയും ഏകോപനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും എക്സില് സേനയെ പ്രശംസിച്ചു.