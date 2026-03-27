വെള്ളി, 27 മാര്‍ച്ച് 2026
വില പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ കേന്ദ്രം, പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്‌സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചു

ചില്ലറ വില്പനയില്‍ വില കുറയാന്‍ സാധ്യതയില്ല. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം കാരണം ഇന്ധന വില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായാണ് നടപടി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:57 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന്‍ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്‌സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 13 രൂപയില്‍ നിന്ന് 3 രൂപയായും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 10ല്‍ നിന്നും പൂജ്യമായും തീരുവ കുറച്ചു. ചില്ലറ വില്പനയില്‍ വില കുറയാന്‍ സാധ്യതയില്ല. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം കാരണം ഇന്ധന വില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായാണ് നടപടി. കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യ എണ്ണ കമ്പനികള്‍ ഇന്ധനവില കൂട്ടിയേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് നടപടി.


കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നയാര ഇന്ത്യയില്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില കൂട്ടിയത്. പെട്രോളിന് 5.30 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ആഭ്യന്തര ഇന്ധനവിലയില്‍ ആശങ്കയുയര്‍ത്തി ഗുജറാത്തിലെ വാഡിനാര്‍ റിഫൈനറിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കമ്പനി താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് നടപടി.


