ഇറാൻ അഭ്യർഥിച്ചു, ഊർജകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം 10 ദിവസം നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതായി ട്രംപ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (09:26 IST)
ഇറാനിലെ ഊര്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചതായി യുഎസ് മുന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ടെഹ്റാന്റെ അഭ്യര്ത്ഥനയെ തുടര്ന്നാണ് 10 ദിവസത്തേക്ക് ആക്രമണം നിര്ത്തിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും ചര്ച്ചകളില് പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സംഘര്ഷഭരിതമായ സാഹചര്യത്തില് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് നീക്കങ്ങള്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് ഇതിനെ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇറാനുമായുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് അവസരം നല്കുന്നതിനാണ് ആക്രമണം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ചര്ച്ചകള് ''മുന്നേറ്റത്തിലാണ്'' എന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നല്കി. എന്നാല് ഈ നീക്കം സ്ഥിരമായ സമാധാനത്തിനുള്ള കരാറല്ലെന്നും, പരിമിതമായ സമയപരിധിക്കുള്ള ഒരു തന്ത്രപരമായ ഇടവേള മാത്രമാണെന്നുമാണ് ഇറാന് കരുതുന്നത്.
ചര്ച്ചകള് ഫലപ്രദമായില്ലെങ്കില് ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന സൂചന കൂടിയാണ് ട്രംപ് നല്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ താത്കാലിക ആശ്വാസം നല്കുന്ന നടപടിയാണെങ്കിലും മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം തീര്ന്നിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഇറാനിലെ ഊര്ജകേന്ദ്രങ്ങള് 5 ദിവസം ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാന് 14 ഇന സമാധാന കരാര് അമേരിക്ക നല്കിയെങ്കിലും ഈ ആവശ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഇറാന് തള്ളിയിരുന്നു.