Dias Non: പൊതുപണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു, ഡയസ് നോണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:17 IST)
Dias Non: ദേശീയ പണിമുടക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ന് ഡയസ് നോണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയസ് നോണ് (Dias Non) എന്നത് സര്ക്കാര് സേവനത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിയമപരമായ പദമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ജീവനക്കാര് സേവനത്തില് നിന്ന് അനധികൃതമായി വിട്ടുനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഈ പദം ലാറ്റിന് വാക്കായ 'Dies Non' എന്നതില് നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ അര്ത്ഥം 'കണക്ക് വെക്കാത്ത ദിവസം' എന്നതാണ്. സര്വീസ് കണക്കില് ഉള്പ്പെടാത്ത ദിവസം എന്നതാണ് ഇത് കൊണ്ട് അര്ഥമാക്കുന്നത്. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരന് അനുമതിയില്ലാതെ, അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാതെയോ അംഗീകരിക്കാതെയോ ജോലിക്കെത്താതിരുന്നാല് ആ ദിവസം ഡയസ് നോണ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും.
അനധികൃത സമരത്തില് പങ്കെടുത്താല്, അനുമതിയില്ലാതെ ജോലി വിട്ടാല്, ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒഴിവുകള് എടുക്കുമ്പോള് അത് ഡയസ് നോണ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ ദിവസത്തിലെ ശമ്പളം ജീവനക്കാരന് ലഭിക്കില്ല. പെന്ഷന്, ഇന്ക്രിമന്റ്, പ്രമോഷന് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും. CL, EL, ML മുതലായ അവധികളിലും ഡയസ് നോണ് ഉള്പ്പെടുത്തില്ല. നിരന്തരമായി ഡയസ് നോണ് ഉണ്ടെങ്കില് അത് അച്ചടക്ക നടപടികള്ക്കും കാരണമാകും.
ഇന്ന് നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കാത്ത പണിമുടക്ക് ആയതിനാല് അതില് പങ്കെടുക്കുന്ന സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് സര്ക്കാരുകള് ഡയസ് നോണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമരം അനധികൃതമാണെന്ന് സര്ക്കുലര് ഇറക്കിയാല് അതില് പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് ഡയസ് നോണ് ബാധകമാകും. അനധികൃതമായി ജോലി വിട്ട് പോകുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക് ശമ്പളമില്ലാതെയോ സര്വീസ് കണക്കില് ഇല്ലാതെയോ ദിവസങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥയായാണ് പൊതുവെ ഡയസ് നോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ശിക്ഷാ നടപടിയായല്ല മറിച്ച് നിയമപരമായ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് ഡയസ് നോണ് ബാധകമാക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്.