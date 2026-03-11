Kerala Assembly Elections 2026: കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി 40 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 11 മാര്ച്ച് 2026 (09:10 IST)
കേരളത്തിലെ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി നിർണ്ണയം വേഗത്തിലാക്കാനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്.
40 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ഇന്ന് അംഗീകാരം നൽകും. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിനുശേഷം ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം.
സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഇതിനകം തന്നെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള 22 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ 20 പേർക്കും വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. എന്നാൽ പാലക്കാട്, തൃപ്പൂണിത്തുറ തുടങ്ങിയ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിലവിലെ എംഎൽഎമാരെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും ചർച്ചകളിലുണ്ട്.
പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ലോക്സഭാംഗങ്ങളായ കെ. സുധാകരനും അടൂർ പ്രകാശും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ മത്സരിപ്പിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക.വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ കെ. മുരളീധരൻ, തൃത്താലയിൽ വി.ടി. ബൽറാം, മണലൂരിൽ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒ.കെ. ജനീഷ്, കൊങ്ങാട് കെ.എ. തുളസി, കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ കെ. ജയന്ത്, കൊയിലാണ്ടിയിൽ പ്രവീൺ കുമാർ, പൊന്നാനിയിൽ നൗഷാദ് അലി എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഏകദേശം ഉറപ്പായ മണ്ഡലങ്ങളിലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.
സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക അന്തിമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ ഡൽഹിയിൽ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ വസതിയിൽ ചർച്ച നടത്തി.കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചൂടും കൂടുതൽ ഉയരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.