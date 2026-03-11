ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
കെ സി കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഷാഫിയടക്കമുള്ള മറ്റ് എംപി മാരും സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടും, കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ പ്രതിസന്ധി

സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണ്ണയത്തിനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം ഇന്ന് വൈകീട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേരും.

Congress
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:02 IST)
നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെസി വേണുഗോപാല്‍ മത്സരിച്ചാല്‍ കളത്തിലിറങ്ങാന്‍ കൂടുതല്‍ എം പിമാര്‍ രംഗത്ത്. കെ സുധാകരനും അടൂര്‍ പ്രകാശിനും പിന്നാലെ എം കെ രാഘവനും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷും ഷാഫി പറമ്പിലുമാണ് മത്സരസന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ വിഷയത്തില്‍ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. എം പിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്.

അതേസമയം സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണ്ണയത്തിനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം ഇന്ന് വൈകീട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേരും. പരമാവധി 60 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എം പിമാര്‍ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും.


