ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും അണ്ണാഡിഎംകെ പാര്ട്ടി കോ ഓര്ഡിനേറ്ററും ആയിരുന്ന ഒ പനീര്സെല്വം ഡിഎംകെയില് ചേര്ന്നു. മൂന്നുതവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒ.പന്നീര്ശെല്വം ചെന്നൈയിലെ ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്തെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷമാണ് അംഗത്വമെടുത്തത്. ഒപിഎസിനായി വലിയ സ്വീകരണമാണ് സ്റ്റാലിന് പാര്ട്ടി ആസ്ഥാനത്തൊരുക്കിയത്.
1996-ല് പെരിയകുളം മുനിസിപ്പല് ചെയര്മാനായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച പന്നീര്ശെല്വം ജയലളിതയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനെന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2001-2002, 2014-2015, 2016-2017 കാലഘട്ടങ്ങളില്
മൂന്നുതവണ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വഹിച്ച പനീര്സെല്വം എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുമായുള്ള തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. തനിക്ക് ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും പലരും നിര്ബന്ധിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതെന്നും അതിന് ശേഷം അപമാനിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്നും പനീര്സെല്വം പറഞ്ഞിരുന്നു.
2025 ഓഗസ്റ്റില് BJP ചേരിയില് നിന്നും 'അപമാനം' നേരിട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പനീര്സെല്വം എന്ഡിഎയില് നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു. തിരികെ എന്ഡിഎയില് ചേരാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഇതിനെ എതിര്ത്തു. ഇതിനെ തുടര്ന്നാണ് പനീര്സെല്വം ഒടുവില് ഡിഎംകെ പാളയത്തിലെത്തിയത്.