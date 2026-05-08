Tamil Nadu Politics : ഡിഎംകെ- എഐഡിഎംകെ സഖ്യം വന്നാൽ 108 പേരും രാജിവെയ്ക്കും, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ്!

தமிழ்நாட் திரெஞ்ஞெடுപ്പുமായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ തുടരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളും സര്‍പ്രൈസുകളുമായി സിനിമയെ വെല്ലുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നടക്കുന്നത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (12:28 IST)
തമിഴ്നാട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ തുടരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളും സര്‍പ്രൈസുകളുമായി സിനിമയെ വെല്ലുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ താരമൂല്യത്തിന്റെ പീക്കില്‍ നില്‍ക്കവെയുള്ള വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനവും വമ്പിച്ച വിജയവും നേരത്തെ തന്നെ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. വമ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കാനായെങ്കിലും കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് 11 സീറ്റ് അകലെയാണ് വിജയ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങളും ട്വിസ്റ്റുകളുമെല്ലാം തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്.

ടിവികെ സര്‍ക്കാരിന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള മതിയായ പിന്തുണയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ എഐഎഡിഎംകെയുമായി സഖ്യസാധ്യതകളാ ഡിഎംകെ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. ഇതോടെ അസാധാരണമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ തങ്ങളെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ 108 എംഎല്‍എമാരും രാജിവെയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നാണ് ടിവികെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.


നിലവില്‍ 107 സീറ്റുകളുള്ള ടിവികെയ്ക്ക് കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിനായി 118 സീറ്റുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയില്‍ 5 സീറ്റുകള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും 118 സീറ്റിലെത്താന്‍ ടിവികെയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 118 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ടിവികെയെ ക്ഷണിക്കുകയുള്ളു എന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കര്‍. ബിജെപി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണറും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനായി വിജയെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് തമിഴ്നാട് കോണ്‍ഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


