യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്; ആര്എസ്എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
കണ്ണൂര്: ആര്.എസ്.എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പി.എം. ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് യു.ഡി.എഫ്. സര്ക്കാര് തിടുക്കം കാണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് രൂക്ഷവിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. പയ്യന്നൂര് മതിലില് നടന്ന സി.പി.ഐ.എം. രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പയ്യന്നൂരിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കവേ മുന് സിപിഐ(എം) നേതാവ് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയും പിണറായി വിമര്ശിച്ചു. പാര്ട്ടി തകര്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും, എതിരാളികളുടെ കൈകളിലെ ആയുധമായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു.
സര്ക്കാര് മാറിയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസ്വഭാവത്തില് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ആര്എസ്എസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 'വന്ദേമാതരം' മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് ഉള്പ്പെടുത്തിയെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളില് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിലപാട് പാര്ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വഖഫ് ബോര്ഡില് മുസ്ലീം ഇതര വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട രണ്ട് അംഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തിയത് ആര്.എസ്.എസ് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പിണറായി ആരോപിച്ചു.