  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Pinarayi Vijayan targets UDF government
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (20:46 IST)

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്‍; ആര്‍എസ്എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

Pinarayi Vijayan Visits Wayanad Land Slide Area, Wayand, LDF, UDF
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (20:47 IST)
google-news
കണ്ണൂര്‍: ആര്‍.എസ്.എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പി.എം. ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ യു.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ തിടുക്കം കാണിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. പയ്യന്നൂര്‍ മതിലില്‍ നടന്ന സി.പി.ഐ.എം. രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പയ്യന്നൂരിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവേ മുന്‍ സിപിഐ(എം) നേതാവ് വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയും പിണറായി വിമര്‍ശിച്ചു. പാര്‍ട്ടി തകര്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നും, എതിരാളികളുടെ കൈകളിലെ ആയുധമായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു.
 
സര്‍ക്കാര്‍ മാറിയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസ്വഭാവത്തില്‍ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആര്‍എസ്എസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 'വന്ദേമാതരം' മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളില്‍ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാട് പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വഖഫ് ബോര്‍ഡില്‍ മുസ്ലീം ഇതര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട രണ്ട് അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് ആര്‍.എസ്.എസ് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പിണറായി ആരോപിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ MDMA വേട്ടയാണിത്.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിത ശാസനകള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിത ശാസനകള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍അവര്‍ക്കുമേല്‍ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തെയും അംഗീകരിക്കാന്‍ ആവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൃശൂരില്‍ 72കാരനെ വെട്ടിക്കൊന്നു; ലഹരിക്ക് അടിമയായ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

തൃശൂരില്‍ 72കാരനെ വെട്ടിക്കൊന്നു; ലഹരിക്ക് അടിമയായ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍കൊനോലി കനാലില്‍ മീന്‍പിടിത്തം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുമാരനെ മകന്‍ പ്രജീഷ് പിന്നില്‍ നിന്ന് ആക്രമിച്ചതായാണ് വിവരം.

സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഒരു മതാചാരവും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല; സമസ്തയ്‌ക്കെതിരെ കെ.കെ.ശൈലജ

സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഒരു മതാചാരവും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല; സമസ്തയ്‌ക്കെതിരെ കെ.കെ.ശൈലജസമസ്തയുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.കെ.ശൈലജ. സ്ത്രീകളെ പൊതുനിരത്തുകളിലും വേദികളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന പ്രസ്താവന സ്ത്രീവരുദ്ധമാണെന്ന് ശൈലജ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

അവിശ്വാസം പാസായി; പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി പുറത്ത്

അവിശ്വാസം പാസായി; പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി പുറത്ത്ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപിക്ക് അധികാരം നഷ്ടമായി. എൽഡിഎഫിന്റെ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായി. പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും എതിരെയാണ് യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്.