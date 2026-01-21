ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. ധനകാര്യം
  3. കമ്പോള നിലവാരം

Gold Price: ഇന്നും 3000ത്തിലധികം രൂപയുടെ വർധനവ്, പൊന്ന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളും

Gold Rate, Gold price today, Kerala Gold Price, Gold Rate Today, Gold price, സ്വര്‍ണവില, ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില, കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില, സ്വര്‍ണവില അറിയം
Kerala Gold Price
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (14:15 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നു. ഇന്നും പവന് മൂവായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വര്‍ധനവുണ്ടായി. പവന് 3680 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 1,13,520 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 460 രൂപ ഉയര്‍ന്ന 14,190 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.


ഇന്നലെ 3 തവണയായി 2,160 രൂപ സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ വിലയില്‍ ചെറിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്കാണ് സ്വര്‍ണവില 3,650 രൂപ ഉയര്‍ന്നത്. ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയും മേഖലയില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുമാണ് വില കുത്തനെ ഉയരാന്‍ കാരണം


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :