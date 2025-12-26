Gold Price Kerala : കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്; പവന്‍ വില 1,02,680 കടന്നു

തിരുവനന്തപുരം|
അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (12:11 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില വീണ്ടും റെക്കോര്ഡ് ഉയരത്തില്. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു പവന് (8 ഗ്രാം) സ്വര്ണത്തിന് 560രൂപയുടെ വര്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ പവന് വില 1,02,680 രൂപയായി ഉയര്ന്നു. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ ഉയര്ന്ന് 12,765 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. തുടര്ച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റം ആഭരണ വിപണിയെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ശക്തമായ പ്രവണതകളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്പോട്ട് ഗോള്ഡ് വില ഉയര്ന്ന നിലയില് തുടരുകയാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ-ഭൗമതന്ത്ര സംഘര്ഷങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് കൂടുതല് ആകര്ഷിക്കുന്നതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
അതേസമയം, അമേരിക്കന് ഫെഡറല് റിസര്വ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രബാങ്കുകളുടെ ധനനയ തീരുമാനങ്ങളും സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. പലിശനിരക്കുകളില് ഇളവുകള് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഡോളറിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടവും സ്വര്ണത്തിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപ താല്പര്യം വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വര്ണത്തിനൊപ്പം വെള്ളിയുടെ വിലയിലും ആഗോള വിപണിയില് ഗണ്യമായ വര്ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ആഭരണ വിപണിയില് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം വ്യക്തമാണ്. വിവാഹസീസണ് അടക്കം മുന്നിലുള്ള ആഘോഷകാലത്ത് ഉയര്ന്ന സ്വര്ണവില വാങ്ങലിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക വ്യാപാരികള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം, ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപമായി സ്വര്ണം കണക്കാക്കുന്നവര്ക്ക് നിലവിലെ വിലവര്ധന ഒരു ആത്മവിശ്വാസ സൂചനയാണെന്നും വിപണി വിലയിരുത്തലുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.