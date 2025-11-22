കന്യാകുമാരി കടലിനും ഭൂമധ്യ രേഖക്ക് സമീപമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി; തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ തോരാ മഴ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
മലാക്ക കടലിടുക്കിനും തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായി പുതിയ ന്യുനമര്ദ്ദം (Low Pressure )
രൂപപ്പെട്ടു. പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് നവംബര്
24-ഓടെ തെക്കു കിഴക്കന്
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില്
തീവ്ര ന്യുനമര്ദ്ദമായി (Depression) ശക്തിപ്പെടാന്
സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള
48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത. തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്
മുകളില്
ചക്രവാതചുഴിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തില് അടുത്ത 5 ദിവസം
നേരിയ /ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത .
നവംബര്
22 - 26
തീയതികളില്
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക്
സാധ്യത . നവംബര് 22
മുതല് 26 വരെ
ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത
അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.