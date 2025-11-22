തെക്ക് കിഴക്കന്‍ അറബിക്കടലിന് മുകളില്‍ ചക്രവാതചുഴി; സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 22 നവംബര് 2025 (08:55 IST)
മലാക്ക കടലിടുക്കിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഉയര്ന്ന ലെവലില് ചക്രവാതചുഴി (upper air cyclonic circulation)
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നവംബര് ഇന്ന്
തെക്ക് കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം (Low Pressure ) രൂപപ്പെടാന് സാധ്യത. തുടര്ന്ന് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് നവംബര്
24-ഓടെ തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി (Depression) ശക്തിപ്പെടാന്
സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള
48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത. കേരളത്തില് അടുത്ത 5
ദിവസം
നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
നവംബര് 21,22,23
തീയതികളില്
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര്
21 മുതല് 24 വരെ
ഇടി മിന്നലിനും സാധ്യത
അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.