നവംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ വമ്പൻ റാലി, അണിനിരക്കുക 10 ലക്ഷം പേർ, വിദ്യാർഥികളെയും കർഷകരെയും സ്ത്രീകളെയും ക്ഷണിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
നവംബര് ഒന്നിന് രാം ലീല മൈതാനിയില് നടക്കുന്ന വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ റാലിയില് കര്ഷകരെയും വിദ്യാര്ഥികളെയും സ്ത്രീകളെയും ക്ഷണിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയേയും സംരക്ഷിക്കാന് രാജ്യം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും വോട്ട് കൊള്ള നടത്തിയവരെ ജനം അധികാരത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
നവംബര് ഒന്നിന് നടക്കുന്ന റാലിയില് 10 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ശ്രമം. അതേസമയം നവംബര് ഒന്നിലെ റാലിയ്ക്കെതിരെ ഡല്ഹിയിലെ കച്ചവടക്കാര് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലി സമയത്തെ റാലി തങ്ങള്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും റാലി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ബിജെപിയും റാലിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1984ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം ആരംഭിച്ച ദിനത്തില് തന്നെ കോണ്ഗ്രസ് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സിഖ് സമുദായത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്താനാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രവിശങ്കര് പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.